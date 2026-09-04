Максим Чернявский снизил цену особняка до $27,8 млн из-за долгов

Бывший муж Анны Седоковой, Максим Чернявский (Макс Нобель), столкнулся с крупными долгами в $50 млн. Владелец компании по дизайнерскому ремонту выставил на продажу особняк в Bird Streets за $27,8 млн.
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