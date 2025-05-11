Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины. Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины.

Андрей Соловьев

Трамп вместе с рубио показали свою тупость, не замечая, что Россия ТРИЖДЫ за последние 2 месяца прекращала огонь, но ВСУки ни разу не соблюдали перемирия ! Тем самым трамп демонстрирует, что США - сторона конфликта (на стороне рахулии) и не им в их положении выставлять России ультиматумы ! А что касаемо санкций, то не стоит пугать ежа голой задницей - больно будет !