Александр Беляе. Судя по всему, элиты США если и не нашли полного компромисса, то в вопросе противодействия России они показывают признаки консолидации.
Трамп и Вэнс начинают обвинять Россию в срыве переговорного процесса по Украине
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины. Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины.
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21 час.
Eduard
30 дней? Да мы 8 лет ними переговоры вели!
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19 час.
Андрей Соловьев
Трамп вместе с рубио показали свою тупость, не замечая, что Россия ТРИЖДЫ за последние 2 месяца прекращала огонь, но ВСУки ни разу не соблюдали перемирия ! Тем самым трамп демонстрирует, что США - сторона конфликта (на стороне рахулии) и не им в их положении выставлять России ультиматумы ! А что касаемо санкций, то не стоит пугать ежа голой задницей - больно будет !
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17 час.
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