Алтайский бизнес наращивает кредитование и использует цифровые сервисы

Предприниматели региона активнее применяют новые инструменты для ведения бизнеса Малый и средний бизнес Алтайского края и Республики Алтай постепенно адаптируется к новым условиям рынка, развивает онлайн-продажи и расширяет использование цифровых сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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