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Алтайский бизнес наращивает кредитование и использует цифровые сервисы

Алтайский бизнес наращивает кредитование и использует цифровые сервисы

Предприниматели региона активнее применяют новые инструменты для ведения бизнеса Малый и средний бизнес Алтайского края и Республики Алтай постепенно адаптируется к новым условиям рынка, развивает онлайн-продажи и расширяет использование цифровых сервисов.

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