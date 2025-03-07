Эксперт раскрыла нюансы посуточной сдачи квартир на "Авито"

Самая популярная площадка бронирования в последнее время изменилась в лучшую сторону Сейчас на рынке бронирования много площадок, которые предназначены для отельного бизнеса или посуточной аренды квартир.
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