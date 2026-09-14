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Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины

Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

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