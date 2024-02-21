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Эксперт по финансам рассказала, как накопить на пенсию

Эксперт по финансам рассказала, как накопить на пенсию

Для того, чтобы накопить на пенсию, можно использовать разные финансовые инструменты. Практикующий инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам Мария Кузнецова рассказала «Известиям», как формировать сбережения.

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