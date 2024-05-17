Актеры из “Сорвиголова: Рожденный заново”: сериал сильно переделали – тепер...

Актеры из “Сорвиголова: Рожденный заново”: сериал сильно переделали – теперь это продолжение сериала от NetflixНедавно у актеров Чарли Кокса и Винсента Д’Онофрио состоялось интервью, в котором они поделились некоторыми деталями предстоящего сериала “Сорвиголова: Рожденный заново”.