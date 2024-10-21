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Россиян предупредили о росте цен на рыбу на 15-20 процентов

Поставщики рыбной продукции в последние месяцы предупреждают торговые сети о повышении цен на широкий спектр продукции на 15-20 процентов, а в сентябре и октябре соответствующие письма стали поступать чаще.

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