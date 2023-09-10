"Я хотел бы ответить всем Вашим подписчикам и читателям, особенно тем, кто кричит" «навіщо ви даєте слово кацапам».
Письмо в редакцию - очень даже - откровенное!
Комментарии
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Tania Еременко
И мне жаль тех русских, которые не смогли выехать их кроваавой Окраины. Я читала, как один мужчина написал с Украины. "Русские ! Бейте по нацистам, за нас не переживайте, мы это заслужили. Выживем - хорошо, а нет - что ж, зато не будет на земле этой нечисти, которую не добили наши отцы и деды. Русские, только ВЫ сможете снова победить этих тварей.
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2 д.
Алина Белова
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2 д.
Юлия Белова
Эта статья - просто колокол в часовне на кладбище...
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2 д.
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