Мадуро сообщил, что проведет встречу с Володиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом венесуэльский лидер объявил в ходе митинга в поддержку своего вступления в должность президента, пишет ТАСС.
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