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Жители Сумасшедших Штатов Америки мечтают о выходе своего штата из союза

Жители Сумасшедших Штатов Америки мечтают о выходе своего штата из союза

2 дня назад 600 прочитали Сумасшедшие Штаты Америки доуправлялись всем миром до такой степени, что его граждане мечтают покинуть свой воинственный союз вместе со своим штатом.

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