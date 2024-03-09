Жители Сумасшедших Штатов Америки мечтают о выходе своего штата из союза

2 дня назад 600 прочитали Сумасшедшие Штаты Америки доуправлялись всем миром до такой степени, что его граждане мечтают покинуть свой воинственный союз вместе со своим штатом.
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