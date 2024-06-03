Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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PMI в производственном секторе Китая вырос до 51,7 пунктов в мае

Производственная активность Китая растет самыми быстрыми темпами почти за два года, сообщает CNBC.Исследование Caixin показало, что PMI в производственном секторе вырос до 51,7 пунктов в мае с 51,4 в предыдущем месяце, что является самым быстрым темпом с июня 2022 года.

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