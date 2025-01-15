Иркутские истории. Удивить нас непросто

«Из газеты «Восточное обозрение от 03.09.1889: «Издающиеся в Японии на английском языке газеты приносили нам известия о тех лаврах, которые пожинали в нынешнее лето г-жа Кравцова-Красова, певица, и г-жа Витвицкая, пианистка, в империи восходящего солнца.