Иркутские истории. Удивить нас непросто

«Из газеты «Восточное обозрение от 03.09.1889: «Издающиеся в Японии на английском языке газеты приносили нам известия о тех лаврах, которые пожинали в нынешнее лето г-жа Кравцова-Красова, певица, и г-жа Витвицкая, пианистка, в империи восходящего солнца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии