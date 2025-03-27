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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Движение первых». Севастополь дал старт всей России

«Движение первых». Севастополь дал старт всей России

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев участвовал в заседании Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», которое проводил президент Владимир Путин.

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