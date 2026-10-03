Булыкин: Дзюбу с удовольствием возьмут клубы из нижней половины таблицы

Знаменитый отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также бельгийского «Андерлехта», немецких «Фортуны» и «Байера» из Левекузена, нидерландских «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.