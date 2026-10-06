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Курские новости

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До +20 тепла ожидается в Курской области 7 октября

До +20 тепла ожидается в Курской области 7 октября

Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков.В Курской области в среду, 7 октября, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков.

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