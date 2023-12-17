СМИ: численность армии США в 2024 году упадет до минимума за последние 80 лет

В 2024 году общая численность военных, находящихся на действительной военной службе в США снизится до 1,28 млн человек, что является минимальным показателем с 1941 года, когда страна вступила во Вторую мировую войну, то есть за более чем 80 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии