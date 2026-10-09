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Царьград

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Kia Sorento проехал 1,15 млн км без капитального ремонта

Kia Sorento проехал 1,15 млн км без капитального ремонта

Киа Соренто 2017 года проехал более 1,15 млн км без серьёзного ремонта, использовавшись в такси между Сан-Диего и LAX.

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