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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инал Тасоев выиграл золото чемпионата мира по дзюдо в Баку

Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл золото чемпионата мира в Баку.  В финале в весовой категории свыше 100 кг россиянин одолел представителя Азербайджана Ушанги Кокаури.

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