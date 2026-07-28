Заменит шпинат и соус песто: что приготовить из морковной ботвы на зиму и каждый день

Три кулинарных хита из зелени, которую все выбрасывают. Морковь 123RF/legion-media.ru Августовский сбор урожая моркови традиционно оставляет на дачных участках горы сочной пышной зелени, которую большинство огородников привычно отправляет в компостную кучу.
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