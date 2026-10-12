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Татар-информ

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Алиментщик, задолжавший дочери более 1 млн, пойдет под суд в Татарстане

Алиментщик, задолжавший дочери более 1 млн, пойдет под суд в Татарстане

Уголовное дело о неуплате алиментов на сумму свыше 1 млн рублей направлено в Тукаевский районный суд Татарстана.

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