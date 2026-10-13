Say Agency начал возврат денег за билеты на несостоявшиеся концерты Канье Уэста

Возврат средств за билеты на несостоявшиеся в России концерты Канье Уэста уже производится. Об этом РИА Новости сообщила владелица концертного агентства Say Agency Анна Субчева.
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