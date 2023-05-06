Деандре Эйтон дважды проигнорировал Криса Пола после замены в 4-й четверти

Основной центровой «Финикса» Деандре Эйтон набрал лишь 4 очка и 9 подборов за 26 минут в третьем матче серии с «Наггетс» (121:114, 1-2).
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