В России действует не только ущербное так называемое бюджетное правило, которое правительству настойчиво рекомендует исполнять МВФ, но и топливный демпфер, который якобы позволяет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива.
Пронько о лукавстве властей и реальной цене на бензин: "Недопустимо так наглеть!"
Комментарии
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Александр Иноземцев
Из статьи (дословно): "Кстати, во всей этой налоговой системе разбирается очень небольшое количество лиц. Которые понимают, что отдельно есть НДПИ, отдельно есть экспортная пошлина, отдельно есть акцизы, отдельно есть обратные акцизы, отдельно есть демпфирующая надбавка к обратным акцизам. Большая часть людей этого не понимают". ---------- Гражданин Пронько ---------- Вам же эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович русским языком сказал, что Вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, о чём пишите, в частности, о формировании цены на бензин 😉
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11 час.
1
Олег Самойлов
А мне интересно, проньга соображает еще в каких вопросах? Или только в балабольстве, как бы насрать России пожиже и повонючее? Даааааа! И ПОЧЕМУ у Нашего сталинских замашек нет? Сейчас бы проньга с удовольствием визжал осанны власти и заверял ее в своей безграничной любви!
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1 час.
Олег Самойлов
А чО там про бензин-то? АИ-92 в Москве от 45.20 до 47.10 на 15.11.2021! Это дорого? А 58 рубликов, в переводе на российский рубль, в братской центрально-европейской мировой космической ядерной державе не хотите? А это про цены в желанной многим Европе https://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html#.YZLGSFVByM9
Стоимость бензина в Европе в ноябре 2021 года
autotraveler
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1 час.
1
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