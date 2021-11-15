Пронько о лукавстве властей и реальной цене на бензин: "Недопустимо так наглеть!"

Александр Иноземцев Из статьи (дословно): "Кстати, во всей этой налоговой системе разбирается очень небольшое количество лиц. Которые понимают, что отдельно есть НДПИ, отдельно есть экспортная пошлина, отдельно есть акцизы, отдельно есть обратные акцизы, отдельно есть демпфирующая надбавка к обратным акцизам. Большая часть людей этого не понимают". ---------- Гражданин Пронько ---------- Вам же эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович русским языком сказал, что Вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, о чём пишите, в частности, о формировании цены на бензин 😉

Олег Самойлов А мне интересно, проньга соображает еще в каких вопросах? Или только в балабольстве, как бы насрать России пожиже и повонючее? Даааааа! И ПОЧЕМУ у Нашего сталинских замашек нет? Сейчас бы проньга с удовольствием визжал осанны власти и заверял ее в своей безграничной любви!