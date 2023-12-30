О паритете

Текст дня от Чёрной Молнии.Как показала практика, российские корабли уязвимы для западных ракет, а российские газопроводы уязвимы для взрывчатки.
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Текст дня от Чёрной Молнии.Как показала практика, российские корабли уязвимы для западных ракет, а российские газопроводы уязвимы для взрывчатки.
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