Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • федор
    Пидоры чешские! Вас скотов раздробили забрав волость , потом вы мрази разделились со Словакией. Ублюдки видно надо ва...Россия обвинила Ч...
  • Нина Прыгун
    чехи совсем одурели от злостиРоссия обвинила Ч...
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    Что за неразборчивая, малограмотная чепушина? Спьяну ,что ли, лепите?Тотальное фиаско...

О паритете

О паритете

Текст   дня  от Чёрной  Молнии.Как показала практика, российские корабли уязвимы для западных ракет, а российские газопроводы уязвимы для взрывчатки.

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