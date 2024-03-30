Мигранты после теракта начали массово возвращаться в Таджикистан из РФ

Олег Самойлов

Неужели? Но ольга решетникова молвит верно, как и сказано в советской исторической бумаге! Хотя верить советским документам - себя неуважать! Посол СССР в Германии получил документы по началу войны ДО 00 часов по среднеевропейскому времени, о чем есть запись в журнале посещения послом министра иностранных дел Германии некоего гражданина Риббентропа. Понимаю, что растяжка в получении документов в Германии и в СССР запросто объясняется тем, что полол Германии НЕ мог пробиться ни к кому из руководства СССР. Посему, приходится верить некоему Жукову! То, что посол Германии вынужден был ждать приема - кто виноват в этом? Наверное, посол? Или все-таки советское руководство?