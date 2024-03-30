Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана заявило о массовом оттоке трудовых мигрантов из России после событий в «Крокус Сити Холле».
Мигранты после теракта начали массово возвращаться в Таджикистан из РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Неужели? Но ольга решетникова молвит верно, как и сказано в советской исторической бумаге! Хотя верить советским документам - себя неуважать! Посол СССР в Германии получил документы по началу войны ДО 00 часов по среднеевропейскому времени, о чем есть запись в журнале посещения послом министра иностранных дел Германии некоего гражданина Риббентропа. Понимаю, что растяжка в получении документов в Германии и в СССР запросто объясняется тем, что полол Германии НЕ мог пробиться ни к кому из руководства СССР. Посему, приходится верить некоему Жукову! То, что посол Германии вынужден был ждать приема - кто виноват в этом? Наверное, посол? Или все-таки советское руководство?
Ответить
8 час.
Андрей Алферов
Давайте всех мигрантов вышлем из России,их порядка 10000000 человек. Посчитаем,кто будет работать в России на этих местах. Например в больницах. Не кому будет работать! Чего получим? Верно, смерти больных людей. Этого хотите? Мозги и логику включите, а потом говорите.
Ответить
7 час.
Олег Самойлов
И КОМУ Вы хотите что-то доказать? А ведь кроме больниц есть еще и дорожное строительство, и уборка всякого мусора, и кто-то должен мыть подъезды, благо засирать подъезды желающих более, чем предостаточно! Да и огромное количество иных работ, на которые наших трудолюбивейших граждан даже под автоматом загнать проблемно!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии