Житель штата Мичиган получил более десяти лет тюрьмы за продажу наркотиков и оружия за криптовалюту

Окружной суд Детройта вынес приговор жителю Мичигана Виктору Эрнандесу, назначив ему 130 месяцев заключения в федеральной тюрьме за участие в продаже наркотиков через даркнет и отмывание денег посредством криптовалют.
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