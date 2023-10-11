Снимите немедленно. Дизайнер перечислила вещи, от которых надо избавиться

«У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление» — с таким утверждением многие согласны. Аккуратный вид и одежда подходящая к соответствующему поводу — важный критерий того, как человека будут воспринимать окружающие.
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