Bloomberg: ЕС не будет мешать Microsoft купить Activision Blizzard Согласно сообщениям Bloomberg, Е...

Bloomberg: ЕС не будет мешать Microsoft купить Activision BlizzardСогласно сообщениям Bloomberg, Европейская комиссия объявила, что не будет проводить дополнительное расследование сделки Microsoft и Activision Blizzard, по сути, подтвердив свою прежнюю позицию и дав “зеленый свет” покупке.