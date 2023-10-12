Bloomberg: ЕС не будет мешать Microsoft купить Activision Blizzard Согласно сообщениям Bloomberg, Е...

Bloomberg: ЕС не будет мешать Microsoft купить Activision BlizzardСогласно сообщениям Bloomberg, Европейская комиссия объявила, что не будет проводить дополнительное расследование сделки Microsoft и Activision Blizzard, по сути, подтвердив свою прежнюю позицию и дав “зеленый свет” покупке.
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