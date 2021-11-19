Взвешивание UFC Vegas 43: Миша Тейт оказалась легче Кетлин Виейры

В ночь на 21 ноября в Лас-Вегасе (Невада) пройдет очередной турнир UFC Fight Night, главным событием которого станет бой в женском легчайшем весе между Мишей Тейт и Кетлин Виейрой.
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