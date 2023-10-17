Epic Games Store запускает программу Now on Epic, которая гарантирует разработчикам до 10...

Epic Games Store запускает программу Now on Epic, которая гарантирует разработчикам до 100% доходаEpic Games запустила новую программу, призванную стимулировать разработчиков и издателей игр делать свои старые игры доступными в Epic Games Store.
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