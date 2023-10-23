Миронов предупредил о стремительном изменении национального состава населения РФ

СГ Светлана Грушкина Чем завозить это хамло и преступников, лучше завозить рабочих с Северной Кореи или платить больше русским рабочим. За крохи никто работать не будет.

НС Наталья Сороквашина Я сегодня была в МФЦ, одни мигранты, почти все не говорят на русском, зато всем без исключения дают гражданство. Оформляют пособия, пенсии-никаких отказов. Даже обидно стало.