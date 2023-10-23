Россия уверенно догоняет Европу по числу мигрантов и росту этнической преступности.
Миронов предупредил о стремительном изменении национального состава населения РФ
Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
Чем завозить это хамло и преступников, лучше завозить рабочих с Северной Кореи или платить больше русским рабочим. За крохи никто работать не будет.
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4 д.
НС
Наталья Сороквашина
Я сегодня была в МФЦ, одни мигранты, почти все не говорят на русском, зато всем без исключения дают гражданство. Оформляют пособия, пенсии-никаких отказов. Даже обидно стало.
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4 д.
ЮП
Юрий Попов
Жаба вас задушил 😁😊😁. В чём проблема, рожайте больше!
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4 д.
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