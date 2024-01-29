В Приморье возбуждено дело по факту обнаружения останков амурского тигра

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков амурского тигра. «Установлено что 27 января 2024 года утром в лесном массиве вблизи села Ясеневый, Пожарского района сотрудниками охотнадзора обнаружены части Амурского тигра.
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