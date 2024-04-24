Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Морпехи ТОФ показали сокрушающие удары по врагу в районе Угледара

Морпехи ТОФ показали сокрушающие удары по врагу в районе Угледара

Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировали видеозаписи с ударами по украинским боевикам в районе Угледара:  https://tvzvezda.

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