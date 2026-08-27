В Европе зафиксировали передачу "дождевой гнили" половым путем

Редкая ветеринарная инфекция мутировала и начала распространяться среди людей.В европейских странах врачи бьют тревогу из-за нетипичного распространения редкой бактериальной инфекции, известной как "дождевая гниль".
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