Предварительно, он покончил с собой. В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР

В Подмосковье обнаружили тело экс-министра энергетики ЛНР ЗавизеноваВечером 1 октября сын нашел на столе в доме записку и алкоголь, а тело Завизенова он обнаружил на территории участка под елкой, сообщает Mash.
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