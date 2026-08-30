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Бернем, Макрон и Зеленский разыгрывают спектакль со Storm Shadow

Бернем, Макрон и Зеленский разыгрывают спектакль со Storm Shadow

Новый премьер Великобритании Энди Бернем во время визита в Киев объявил о передаче Украине секретных данных, необходимых для производства французско-британских крылатых ракет SCALP / Storm Shadow.

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