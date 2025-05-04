В Минобороны сообщили об уничтожении в течение ночи 13 дронов ВСУ

Украинские военные предприняли попытки атаковать территории трёх российских регионов. В сводке оборонного ведомства уточняется, что 11 БПЛА самолётного типа сбиты в Ростовской области, по одному — в Белгородской и Брянской.
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