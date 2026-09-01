Живая Кубань
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Живая Кубань

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Запрет на выезд из Краснодарского края мужчин: ситуацию прояснил краевой Оперштаб

Запрет на выезд из Краснодарского края мужчин: ситуацию прояснил краевой Оперштаб

Запрет на выезд из Краснодарского края мужчин: ситуацию прояснил краевой ОперштабВ Краснодарском крае официально объявили ложной информацию, накануне массово разошедшуюся через мессенджеры и соцсети.

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Николай Герасименко

Если это откровенная ложь, то зачем Живая Кубань её тиражирует? Зачем подхрюкивать провокаторам Салорейха? Ни у одного Губернатора нет таких прав, ограничивать передвижение населения по и за пределы области и края.