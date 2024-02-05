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Закон, порядок, государство

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Уссурийским десантникам вручили награды на передовой под Артемовском

Уссурийским десантникам вручили награды на передовой под Артемовском

Уссурийские десантники под Артемовском получили государственные и ведомственные награды, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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