Блинчики ажурные как тюль на 1000 дырочек. Рецепт получится с первого раза

Самые вкусные блинчики обязательно должны быть тонкими. Сделать их не так сложно, по нашему рецепту они получатся нежными, эластичные и с миллионом дырочек, они идеально подходят для любого вида начинки, будь то сладкая или соленая.
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