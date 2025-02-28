Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Evgeni Velesik
    Холестерин к холестерину!Просто добавляем ...
  • Эмма
    Конечно, невозможно. Отупеешь!!! Для мозгов надо сладкое. • И пущай пишуть свои диссертации, а мы канфетачьку пасасем...10 знаков, что вы...
  • Grandad
    Расскажу про "кофе по-генеральски", который увидел лет 50 назад на одном из подмосковных санаториев МО СССР. Там один...Вкусно по ГОСТу. ...

Блинчики ажурные как тюль на 1000 дырочек. Рецепт получится с первого раза

Блинчики ажурные как тюль на 1000 дырочек. Рецепт получится с первого раза

Самые вкусные блинчики обязательно должны быть тонкими. Сделать их не так сложно, по нашему рецепту они получатся нежными, эластичные и с миллионом дырочек, они идеально подходят для любого вида начинки, будь то сладкая или соленая.

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