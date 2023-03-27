В Тель-Авиве протестующие против премьер-министра Израиля Нетаньяху разожгли костры

В Тель-Авиве продолжаются акции протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства в связи с судебной реформой, демонстранты разожгли большие костры рядом с комплексом правительственных зданий на востоке города.
В Тель-Авиве продолжаются акции протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства в связи с судебной реформой, демонстранты разожгли большие костры рядом с комплексом правительственных зданий на востоке города.
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