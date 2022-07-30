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Главный тренер «Локомотива» раскрыл причины недовольства команды после третьего гола «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» раскрыл причины недовольства команды после третьего гола «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал об эпизоде с пропущенным голом в меньшинстве после травмы Максима Ненахова.

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