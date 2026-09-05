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ИА Регнум

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В Британии предложили увеличить оборонный бюджет за счет инвалидов

В Британии предложили урезать льготы для инвалидов и жилищные пособия, чтобы направить сэкономленные средства на увеличение военного бюджета.

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