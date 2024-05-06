В Смоленске судебные приставы благоустроили памятник

Госслужащие традиционно проводят уборки исторических памятников в честь Дня Победы. Вчера, 3 мая, смоленские судебные приставы благоустроили памятник в виде пушки (76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 образца 1942 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии