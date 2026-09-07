Необычная схватка в воде: ягуар против каймана

В Южной Америке ягуар заметил плывущего каймана и решил воспользоваться моментом. Хищник ловко приблизился к добыче и устроил необычную охоту прямо в воде.
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