Politico: ЕС предлагает ввести санкции против компаний Китая "за помощь России"

Европейский союз впервые планирует ввести санкции против компаний Китая и других стран, включая Турцию, Индию и Сербию, за то, что они якобы помогают России обходить западные санкции и покупать товары двойного назначения.
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