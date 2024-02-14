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Минобороны отправили модернизированные Т-80

Минобороны отправили модернизированные Т-80

УВЗ: «Омсктрансмаш» отправил партию модернизированных Т-80БВМ Минобороны Очередную партию модернизированных танков Т-80БВМ отправило Министерству обороны России предприятие «Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод», УВЗ).

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