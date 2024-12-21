Вучич: Фицо встретится с Путиным, чтобы обсудить отказ Украины в транзите газа

Словакия сильнее других стран пострадает от прекращения транзита российского газа через Украину. Премьер-министр Роберт Фицо обсудит эту проблемы напрямую с президентом России Владимиром Путиным, сообщил лидер Сербии Александр Вучич телеканалу Happy.
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