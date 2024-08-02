Политнавигатор Βce дeпутaты Γοcдумы ΡΦ пο οκοнчaнии вeceннeй ceccии пοeдут в cвοи οκpугa οтчитывaтьcя пepeд иɜбиpaтeлями.
Володин: На Мальдивы никто не поедет – за работу, товарищи!
Комментарии
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Владимир Гусев
Это же всё просто! Заметившие прикурнувших функционеров надевают маски и пиздят их здесь же в проходе между рядами. Я повторяюсь - не бьют.... После этого нахуй всех спящих выгнать! А у них и их родственников ВСЁ отобрать... Я вас уверяю - всё прекратится на раз, два, три...
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2 час.
Марина Петрова
Спохватились, но лучше поздно, чем никогда. Хотя в их порыв нет веры, они дискредитировали себя давно и думаю, окончательно. Слишком привыкли бездельничать.
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1 час.
ninikooo Митусова
Опоздали, г- н Володин! Они уже все чудесно отдохнули, наели хари и « откусили от государственного пирога» - все по старой схеме.
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22 мин.
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