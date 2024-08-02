Володин: На Мальдивы никто не поедет – за работу, товарищи!

Владимир Гусев

Это же всё просто! Заметившие прикурнувших функционеров надевают маски и пиздят их здесь же в проходе между рядами. Я повторяюсь - не бьют.... После этого нахуй всех спящих выгнать! А у них и их родственников ВСЁ отобрать... Я вас уверяю - всё прекратится на раз, два, три...